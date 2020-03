Koroonaviirus tõi Lääne-Virumaale tasuta bussisõidu

See, mida ei suutnud poliitikud, sellega sai "hakkama" koroonaviirus: bussijuhtide tervise kaitsmiseks on nad eraldatud reisijatest, mis ühtlasi tähendab, et maakonnaliini bussides pileteid ei müüda ja sõit on tasuta. Enne eriolukorra tekkimist oli Lääne-Virumaa teatavasti üks Eesti neljast maakonnast, kus tasuta sõitu polnud.