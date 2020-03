Kell helises koolitundi tuhandetes kodudes

Aimasin, et asi läheb hulluks, ja kooli direktsioon pidas esimesed kriisinõupidamised juba neljapäeval. Kardan, et kõik plaanitu ei hakka toimima, kuid paanikat pole.

Probleem on arvutite ja internetiühendusega. Kool püüab selliseid lapsi aidata, juba hommikul ­andsime lastele neli-viis arvutit koju kaasa. Netiühenduse teema on üleval, see, kuidas seda organiseerida.

Õpetajad kiidavad õpilasi, kes on üllatavalt aktiivsed ja asjalikud. E-õpe toimib. Ainekava täitmine on raske teema, kuid koolijuhina pean usaldama õpetajate tarkust, kes ise pakuvad e-õppe teemad välja.

Väike-Maarja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Tauno Tihti: püüame anda endast parima

Ei ole hullu selle e-kooliga: vahel viskab “errorit”, aga praegu saan asjad aetud. Kuidas kehalist kasvatust õpetada distantsilt? Iga kool ja õpetaja mõtleb ise välja, kuidas talitada. Ega mulle keegi pole kusagilt kõrgemalt poolt juhiseid andnud, mida teha. See on õpetaja ja kooli asi, kuidas olukord lahendada. Mis on ka mõistetav: kriis on ju nii uus ja tundmatu asi, et selleks ei osatudki valmistuda. Ainekava on ju olemas, eesmärk samuti, aga meetodi nende täitmiseks peavad valima kool ja õpetaja.

Mina soovin, et õpilased hakkaksid pidama liikumispäevikut, mida saame analüüsida. Võimaluse korral palun kasutada nutiseadet, kus on sammulugeja. Muidugi saab sellega sohki teha, see on rohkem usalduse asi, aga ma ju üldiselt tean, kui aktiivne mul üks või teine õpilane füüsiliselt on, ja kui mõni laiskvorst teatab mulle nüüd äkki, et ta kõndis päevas 20 000 sammu, siis ma hästi ei usu seda.

Teoreetilist tööd saab ka teha. Näiteks on võimalik koostada referaat spordialade reeglitest. Eks nad saavad sedagi üksteise pealt maha kirjutada, aga kui ükskord kriis lõpeb ja oleme tagasi koolis, siis küllap ma teen neile teadmiste kontrolli. Eks olukord on natuke kummaline, see pole ikka päris kehalise kasvatuse tund, aga püüame anda endast parima.