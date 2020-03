Linnavolikogu koguneb protestidest hoolimata

Mihkel Juhkami rääkis, et pidas nõu kõigi volikogus esindatud fraktsioonide juhtidega ja üksmeelne seisukoht oli, et istung peab toimuma. “Meil on nii suur saal, et saame paigutada inimesed üksteisest võimalikult kaugele ja lähikontakte vältida,” rääkis linnavolikogu esimees.

Esimesena tegi ettepaneku istung ära jätta Marti Kuusik juba laupäeval, talle sekundeerisid Allan Jaakus, Marko Torm ja Aleksandr Holst.

Torm, kes on välismaalt naasnuna kodus karantiinis ja volikogu istungil osaleda ei saa, rõhutas, et uues olukorras oleks vaja tõsiselt mõelda päevakorras oleva lisaeelarve muutmisele.

Ta lausus, et lisaeelarve menetlusega seoses annab lisaaeg linnajuhtidele võimaluse põhjalikumalt kaaluda kohaliku ettevõtluse toetamist kujunenud olukorras, haridusasutuste töö korraldamist ja varasuvesse kavandatud kultuuriüritustele eraldatavate vahendite otstarbekust.

“Ehk on nendele vahenditele ka paremat kasutust, näiteks sotsiaalselt nõrgemate kogukonnagruppide toetamine,” märkis Torm.

Samuti mainis ta, et olukorras, kus riik teeb väga jõulisi ja tavapärastest erinevaid otsuseid, peaks ka Rakvere linnavolikogul olema julgust hinnata uuesti iga plaanitud teeehituse olulisust.

“Ehk on ka meil julgust vähemalt avatud mõttega üle hinnata kolm või enam kuud tagasi loomulikuna tundunud investeeringute vajadus,” lisas ta.

"Me peame omavahel rääkima ja hoidma järjepidevust, seni kuni see meil on võimalik." Tõnis Pruler, Rakvere linnavolikogu liige

Mihkel Juhkami sõnul on linnavolikogu kodanike valitud esindusorgan, mis juhib kogukonna tegemisi nii headel kui ka keerulistel aegadel. “Ma arvan, et kui me kokku ei tuleks, kuuleksime väga palju kurje hääli,” lausus Juhkami.

Marti Kuusik aga teatas, et viiruse liikumisahela läbilõikamiseks ja otsustavaks pidurdamiseks on vaja viia kontaktide arv ühiskonnas miinimumini. “Minu arvates näitaks kogunemine ilma hädavajaduseta, et sellest ei saada linnajuhtimise tipptasemel siiani päris lõpuni aru,” sõnas Kuusik.

Asendusliikmena taas linnavolikogusse kuuluv arst Tõnis Pruler aga leidis, et volikogu istung nakkuse levikule küll kaasa ei aita. “Kui on keegi, kes peab endale võetud kohustusi täitma, või veel enam – teiste usalduse saanuna juhtima linna –, siis oleme need meie,” sedastas Pruler.

“Kõik on suured inimesed ja saavad aru, et sellist olukorda ei ole tõesti varem olnud meie elu jooksul. See ei ole koht, kus tehakse kellelegi ära, kus jõuga surutakse midagi läbi, kus keegi peaks ainult oma agendat ajama. Võimalik, et me peame tegema olulisi muutusi, võimalik, et erakorraliselt kohtuma, aga me peame omavahel rääkima ja hoidma järjepidevust, seni kuni see meil on võimalik,” kirjutas Pruler volikogu liikmetele.