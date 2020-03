Kuus muutust Rakvere haigla igapäevatöös

Rakvere haiglas on koroonaviiruse kartuse tõttu mitmeid piiranguid, kuid sünnituse juurde isasid veel lubatakse. Rakvere haigla ravijuht Liis Otstavel ütles, et isad või tugiisikud saavad sünnituse juures olla. “Kui nad täidavad terviseankeedi ja tõendavad, et on terved,” ütles Otstavel.

Ravijuht märkis, et see otsus võib küll lähiajal muutuda.

5. Valmib koroonaosakond

6. Meditsiinipersonali puudust püütakse ennetada

EMO juht Aile Kaasik ütles, et loomulikult võib neid viiruse kõrgpunktis tabada personalipuudus, kuid nad on kutsunud appi parameedikud, sõdurid, Alutaguse Kaitseliidu maleva. “Olen ühendust võtnud kõigi meie maja abiarstidega, uurinud, millise koormusega nad saavad vajaduse korral liituda. “Meil on nimekiri inimestest, ­keda saame kaasata kohe tööle,” lausus Kaasik.

Aile Kaasik ütles, et tuleb mõista, et koroonaviirust põevad raskemalt need inimesed, kel vanust üle 60. “Kui rasketest gripijuhtumitest räägime alates sünnist, siis koroona puhul alates vanusest 60+. Kui oled mitme kroonilise haigusega, siis ei peaks käima paberirallil,” lausus Kaasik.

Doktor soovitas mõelda ka sellele, et mobiiltelefonid on kõige hullemad infektsioonikandjad. Need käivad ka tihtipeale käest kätte, olles nii suurepärased viirusekandjad.

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev tõdes, et näeb veel praegugi liiga tihti olukordi, kus inimesed on ninapidi koos. “Soovitav on inimesel distantsi hoida,” lausus Suurkaev. Ta lisas, et värskes õhus on olla mõistlik, kuid mitte nii, et teineteisega on tihe kokkupuude.

Doktor Kersti Veidrik eriolukorrast tervisekeskuses: töövõimetus- või hoolduslehte vajavad paljud

Eilsest oli eriolukorra tõttu ka perearstikeskustel töökorraldus kõvasti muutunud. Kuidas on esimene päev läinud? Kas patsiendid mõistavad kodus olla või tulevad haigena perearsti juurde?

Rakvere tervisekeskuse doktor Kersti Veidrik võttis hetkeseisu kokku lausega "Meie majas on olukord väga hea". "Koridorid on tühjad, üksikud inimesed, kes on ette helistanud, kellega on kokkulepped, need tulevad. Üks seltskond on muidugi selline, kellele ei jõua kohale midagi," ütles Veidrik.

Doktor rääkis, et väga palju on neid, kes on vajanud töövõimetus- või hoolduslehte. "Selline mass, et jõud ei käi üle. Ma ei ole jõudnud digitaalseid haiguslehti veel vaadatagi," nentis Veidrik.

Patsiente nõustavad tervisekeskuses õed ja doktor lausus, et telefon on hommikust peale punane. "Probleem on nendega, kes on välismaal ja koju ei pääse. Küsivad, mis saab, kas saab haiguslehega aidata, kuidas on karantiiniga," rääkis Veidrik. Ta tunnistas, et on asju, mis nõuavad ka neilt harjumist, ja temagi pole kogu infot jõudnud lugeda.

Doktor Veidrik märkis, et üldiselt on tema nimistus väga head patsiendid, kes teisi austavad ja kehtestatud korda arvestavad. "Nad küsivad, kuulavad ja arvestavad."

Praegu pole tervisekeskusel plaani avada näiteks eraldi nõustamisliini. "Kui asi hakkab üle pea kasvama, siis otsime võimalusi," lausus Veidrik.

Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste töös. Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub, vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.

Töövõimetus- ja hoolduslehti saavad inimesed taotleda digitaalselt patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu. Perearstikeskuse poole palutakse pöörduda telefoni või e-posti teel ning ainult tervisemuredega. Vastuvõtule tuleku vajalikkuse üle otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst. Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.