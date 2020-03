Kaidi Kivioja leidis maailma kuklapoolel endise mina

Alates eilsest on külmutatud kõik selle aasta triatloni edetabelid, teiste seas olümpia reitingutabel. Seal tõusis Portugali treeneri Paulo Sousa näpunäidete järgi harjutav Kaidi Kivioja Austraaliast lisandunud punktisaagi toel kahe koha võrra, 49. kohale. See tähendab, et läänevirulastel on lootust olümpiamängude toimumise korral näha juulikuus Tokyos lisaks Epp Mäele võistlemas teistki meie maakonna atleeti.