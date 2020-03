Välismaal leiba teenivad kodanikud on murelikud

Transpordisektor,12-tunnised seisakud kaheksa kilomeetri ulatuses on piiripunktide uus argipäev. Autojuhina eile Hollandis rooli keeranud, täna Belgias viibiv transpordifirma Tevatol OÜ omanik Andrus Sooniste hoiab piltlikult öeldes hinge kinni. Kaubaveo saatus on lahtine. Reedel Eestist koos kolme teise juhiga Belgia poole startinud Sooniste sõnul sujus sõit Eestist väljudes kenasti.

“Eks ole näha, kas saame riigist välja või ei saa,” lausus Sooniste. Eile hommikul teiste juhtidega kõnelenud Sooniste ütluse kohaselt on järjekorrad piiripunktides katastroof. Saksamaa ja Poola ning Poola ja Leedu piiril ollakse järjekorras 12 tundi, kuid kuna tegemist ei ole seisakuga, vaid vähehaaval liikumisega, millega kaasa minema peab, valmistab see juhtidele probleeme.

“Oleks, et järjekord seisaks, aga toimub pidev liikumine, mis tähendab, et juhid peavad lisaks tegema seadusega ette nähtud pause,” kõneles Andrus Sooniste.

Puhkeajast kinni pidamata jätmisega kaasnevad karistused. Seisakute tõttu ei saa tavaliselt palju liikuda, mille tõttu suurenevad aja- ja finantskulu. “See on paras peavalu,” ütles transpordiettevõtja Sooniste. Võrreldes varasemaga on tema sõnul muutunud ka kaubalaadimise kord. Allkirjastamiseks lauale pandav paber saab vajaliku signatuuri, aga protseduuri juht enam oma silmaga ei näe. “Tänase päeva seisuga lastakse transpordil veel toimida, aga kui kauaks...” iseloomustas Sooniste valdkonna ebakindlust.

Endise 600 hotellikülastaja asemel on klientide arv Soomes Turus asuvas Scandicu hotellis kukkunud 20-le. Piiride sulgemist saavad kibedalt tunda majutusasutuste töötajad. Rakvere päritolu, kuid Soomes Scandicu hotellis leiba teeniva Gerli Rajaste sõnul on tema töökoht teenindussektoris praegu löögi all.