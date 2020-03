Kauplused lühendavad lahtiolekuaega

Alatest teisipäevast on kõik Rimi kauplused avatud kella 10–21. "Võtsime vastu otsuse lühendada kõigi Rimide lahtiolekuaegu, et jõutaks piisava põhjalikkusega tegeleda iga päev kaupluse pindade desinfitseerimise ning kaupade paigutamisega," ütles Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. Ta lisas, et nad teevad endast parima, et hoida kaupluse töö ja toiduainete kättesaadavus stabiilsena.

Esialgu kehtib Rimides lühendatud lahtiolekuaeg kuni 30. aprillini, kuid olukord võib lähipäevadel veelgi muutuda.

Samuti on väga oluline, et haigusnähtudega inimene ei tuleks poodi. Tänase päeva jooksul jõuavad kõik meeldetuletused ka kaupluste ekraanidele, postritele ning teavitus toimub ka siseraadiote kaudu. Rimi juhised klientidele lähtuvad riiklikest soovitustest.

Rimi Eesti Food AS-i kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB.

Põhjakeskuses on mitmed poed teatanud eriolukorrast tulenevalt ajutisest sulgemisest ja lahtiolekuaegade lühendamisest.

Ka Maxima on teatanud kaupluste lahtiolekuaja lühendamisest – tänasest on kõikide Maxima kaupluste igapäevane lahtiolekuaeg kella 9-21. Maxima lühendab oma kaupluste lahtiolekuaega kahe tunni võrra, et hoida kauplustes klienditeeninduse taset, kaupade saadavust ja väljapanekut.

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on oluline pakkuda ka praeguses olukorras klientidele kaupa ja teenindust, millega ollakse harjunud tavaolukorras.

Maxima Eesti jaekaubandusketti kuulub 84 kauplust, millest 58 on kodukauplused Maxima X, 21 on supermarketid Maxima XX, kolm hüpermarketid Maxima XXX ja kaks Express-formaadi mugavuspoodi, lisaks Barbora kaubamärgi all toimiv Maxima e-pood. Jaekaubandusketti kuuluvad kaheksa kulinaariatsehhi ja logistikakeskus.