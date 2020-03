Riik tagab viiruse tõttu töö kaotanutele 70 protsenti sissetulekust

Tagatav sissetuleku osakaal on võrdväärne praegu kehtiva haigushüvitisega. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles teisipäevasel valitsuse pressikonverentsil, et esialgu on kavas hüvitist maksta kaks-kolm kuud, kuid vajadusel ollakse nõus seda pikendama.