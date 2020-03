Maakonna puuetega inimeste organisatsioon tähistab veerandsaja aasta täitumist hiljem

"Selle 25 aasta jooksul ei ole Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja roll muutunud, tegeleme jätkuvalt puuetega inimeste huvikaitsega. Muutunud on nõudmised, sest kõik toimub e-riigis. Praegu ongi selline aeg, mil staažikad ühingute juhid ei suuda e-riigiga ühte jalga käia, ollakse väsinud ja ei soovita enam ühinguid juhtida. Nooremad ja noored on jällegi kõik interneti lummuses ja enam ei vajata sellisel moel kooskäimisi," rääkis Lääne-Virumaa PIK-i juhatuse esimees Helmi Urbalu.

Ta viitas, et paraku sünnib ikka palju mitmesuguste diagnoosidega lapsi: diabeet, autism, eri allergiad, harvikhaigused.

Urbalu märgib, et kui 25 aastat tagasi oli neil kogu Lääne-Virumaa peale ainuke ratastooliga ligipääsetav päevakeskus, siis praeguseks on olukord paranenud. "Aga sellega peab veel tegelema," lisas ta. "Küll on puuetega inimesed ühiskonnas nähtavad, mida nad ei olnud 25 aastat tagasi."

Lääne-Virumaa PIK-i juhatuse liige Maiu Maasi nimetas, et nende peamine ülesanne on teha Lääne-Virumaa PIK ja sellega seonduv inimestele rohkem nähtavaks nii oma füüsilise asukoha poolest kui ka ühiskonnas laiemalt. "Väga paljud maakonna puudega inimesed ei tea ikka veel meie olemasolust, ometi annaks nii palju juurde, kui saab olla sotsiaalselt aktiivne koos endaga sarnaste inimestega," rääkis Maasi ja lisas, et kogu info ja kontaktandmed on leitavad nii koja kodulehelt kui Facebooki kontolt.

Helmi Urbalu sõnul on puuetega inimestele ja nende lähedastele aktuaalsed teemad töövõime hindamine, teenuste kättesaadavus, dementsusega seonduv, omastehooldamine – kõigil neil teemadel olid plaanitud sünnipäevakonverentsil ettekanded ja ühel päeval need ka peetud saavad.