Lasteaedade juhid tegevuse ümberkorraldamisest: lahendused on leitavad

Selleks, et vältida koroonaviiruse nakkuse edasikandmist said lasteaiad juhised oma töö ümberkorraldamiseks. Lasteaedade juhid ütlesid, et poisse-tüdrukuid käib lasteaias väga vähe. Reeglites midagi kaelamurdvat ei ole, lahendused on leitavad.