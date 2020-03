Rakvere gümnaasiumi õpilasel avastati koroonaviirus

Koolid on kõik sel nädalal distantsõppel. Aivar Part ütles, et nad on info edasi andnud tüdruku klassijuhatajale, kes informeerib vanemaid ja õpilasi, samuti ka paralleelklasside õpetajatele, kes jagavad samuti infot edasi. "Kui temaga lähikontaktis olnud inimestel hakkavad terviseprobleemid tekkima, siis nad teavad arstile seda öelda, et nad on olnud kontaktis ja kuuluvad riskirühma ja proovid võetakse kiiremini," lausus Part.