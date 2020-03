Vaade: palju lihtsameelseid

Lihtsameelseid on palju rohkem kui lolle. Lihtsameelsed on need, kes iga kuulujuttu tõe pähe võtavad ja seda FB-s usinalt jagavad, aga lihtsameelsed on ka need, kes FB postitusi lugedes ei oska vahet teha kuulujutul, oletusel ja faktil. Kui keegi ütleb, et “kindlast allikast kuulsin”, siis teda usutakse kinnisilmi. Aga võiks ju üle küsida, kes on see kindel allikas.