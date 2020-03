Raport elust peale riigikogust väljajäämist

Toode olen ma ise oma teadmiste ja kogemusega. Kliendiks aga peaks keegi teine olema. Õnneks on mul neid mitmesuguseid olnud ja see on ilmselt andnud parema kogemuse kui majandusalane bakalaureuseõpe. Ma palun vabandust, tegelikult mul majanduses bakalaureusekraadi pole. Ilmselt enamikul ettevõtjatest ei ole.

Minu ettevõtlusalaseid liikumisi on saatnud ajakirjanduse huvi, vahel mõne fakti pärast, teinekord on lausa kaameratega kohal oldud. Nemad teevad oma tööd, mina oma, ning endiselt mitte varju hoidudes. Eelmine suvi viis mind kinnisvaraarenduse maailma. Igatahes tore kogemus. Näed, kuidas maja osta tahtev klient on kõhuli saunalava all ja vaatab, ega seina ääres plaatide silikoonvuugis lava ehitamise aegset saepuru pole. Vaatad, kuidas allhankijatele saaks makstud, ning käid, müts näpus, linnavalitsuses detailplaneeringu menetlemist ergutamas.

“Muidugi oleks mugav olnud igal hommikul läbi pargi tööle jalutada, aga kas siis alati saab mugavusest lähtuda?”

Terviseametis näidati mulle mu enda poolt ministrina allkirjastatud määrust, mida mul täita paluti. Saigi täidetud.

Sügis tõi tegemised suhtemaailmas ning veel ühe eduka ettevõtluse eelduse – ettevõtjal peavad olema head koostööpartnerid. Ega enamikul inimestest pole head arusaama, mida suhtekorraldus endast kujutab. See on mitmekülgne tegevusala, kus vaja head kirjutamis- ja analüüsioskust, teinekord külma närvi ja olukorra veelgi pöörasemaks ajamist, kliendile kiire ja ausa tagasiside andmist ning teinekord ka “uste avamist”. Mis võiks olla arusaadavam võrdlus? Mu koostööpartner Janek Mäggi on võrrelnud seda erakorralise meditsiiniga ülekantud tähenduses, mina ise koristusfirmaga. Enamikule meeldib, et toad on korras ja prügikast välja viidud. Et see nii oleks, on vaja pidevat tegevust. Mõnikord on veri põrandal või lapsed pudeli toiduõli maha kallanud, siis on vaja paremaid pesuvahendeid. Advokaadi töö võiks samuti paralleeliks sobida. Teenindad neid, kes abi paluvad, aga mitte tingimata. Ise kliendiga ei samastu.

54-aastaselt ettevõtjaks hakkamine võib ka arulage tunduda, aga kui sa oled seda teinud, siis on imelik viiekümne viieselt lõpetada. Mis valdkonnad mu vaatevälja veel satuvad, seda näitab aeg. Üht-teist ikka ettevalmistuses on.