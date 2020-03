Koroonauudistega kaasnes ootamatu koristusbuum

Eramaja omanikud kraabivad mullust kulu kokku ja suurpuhastus on laienenud kõrvalhoonetesse. Minema visatavad asjad tasub liigiti sorteerida, et oma olmejäätmetele mõeldud konteinerit mitte kohe umbselt täis toppida.

Selle aasta algusest on Lääne-Viru jäätmekeskus avatud ka pühapäeviti. Jäätmekeskuse kaaluoperaatori sõnul oli läinud nädalavahetusel liikumine tihe ning jäätmeid toodi palju. Nakatumise vältimiseks eelistatakse arveldada kaardimaksega, ja eriti hea, kui pangakaardil on viipemaksevõimalus.

Lääne-Viru jäätmekeskuse tegevjuht Priit Raamat kinnitas, et asutus töötab tavapäraselt, kuid avaldas ka muret töötajate tervise pärast ja palus, et eraisikud väikeste kogustega kohale tulemist piiraksid. “Meilt saab suurkoristuseks konteineri tellida, mis koduhoovile transporditakse ning pärast ära viiakse. Arveldada saab ka ülekandega, ilma inimestevahelise kokkupuutumiseta,” selgitas tegevjuht.

Inimesed sorteerivad hoolsalt ka koduseid riidekappe ja vaatavad üle väikeseks jäänud jalanõud. Hiljuti Rakverre, Sõmerule ja Vinni paigaldatud riidekonteinerid leidsid kohe erakordselt suurt kasutust, aga praeguses olukorras on nende tühjendamine seotud suure riskiga. Priit Raamat ütles, et tühjendus toimub käsitsi ümbertõstmise teel iga 48 tunni tagant. Iial ei tea, kas riiete tooja võis olla viirusekandja, mis ühtlasi tähendab, et konteinerite tühjendajad on samuti nakatumisohus. Hetkel palutakse konteineritesse riideid mitte viia.