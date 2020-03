Vana toriseja tõmbas stepsli seinast

Teatris juhtub esietenduse eel ikka mõni proovipäev puudu jääma. “Kõike head, vana toriseja” trupp oli vaatajatega kohtumiseks valmis. Lavastaja Eili Neuhausi sõnul lausa kibeleti publiku ette.

Nädal enne esietendust, reedel selgus: eriolukord, koroonakriis, esietendus lükkub tulevikku, kevadesse. Kõik etendused on tühistatud, teater pausile pandud.

“Kes teab, milleks see hea on,” ohkab Eili Neuhaus teatri väikese maja vaikses saalis lavastuse dekoratsioone, hotelli ja haljast puud, silmitsedes. Mõtleb hetke ja märgib, et selle lavastusega on juhtunud väga palju sellist, mida ta tajub elukooli õppetükina.

“Meeletult kihvt materjal, huvitav tööprotsess: trupis hästi erinevad inimesed, kellega olen vähem koostööd teinud, tohutult toetav tagala,” nimetab ta. “Muidugi oli eriarvamusi, aga tundsin tegemise käigus, kuidas sulasime tervikuks, olime nagu üks mees ühe asja eest väljas. Oleks olnud väga hea minna selle tunde pealt edasi läbimängudele...” Ja publiku ette.

Lavastuseni viis Eili Neuhausi sõnul teda kokkusattumuste ahel. Sellesse kuulub nii teatri lavataguse inimese uitmõttena antud soovitus seda soome lugu lavastada, kui ka ootamatult tekkinud koht teatri repertuaariplaanis.

“Võtsin raamatukogust Tuomas Kyrö “Kõike head, toriseja”. Kui olin läbi lugenud, sain aru, et see, mis on loos pealispinna all, läheb mulle korda küll ja võiks minna korda inimestele, kes teatris käivad,” meenutab Neuhaus. “Mõtlen alati ikka selle peale, mis ühiskonnas toimub. Küll on kahju, et me seda praegu mängida ei saa. Praeguse paanika, teadmatuse ja ebakindluse foonil võiks selline parasjagu irooniline ja dramaatiline elule vaatav lugu inimesi natuke lohutada. Aga ju ta siis lohutab hiljem.”

Eili Neuhausi sõnul räägib “Kõike head, vana toriseja” tavalisest inimesest, kes käitub ebatavaliselt. “See on puhtalt ühe pere lugu, intiimne perekonnalugu. See on nagu mikromaailm,” ütleb Eili Neuhaus. Ta kiidab Urmas Lennukit, kes on romaanist kirjutanud suurepärase teatriteksti. “Seal on läbivalt sees, kuidas leida tähtede järgi suund elus. Nagu vanasti, looduse järgi. Minu jaoks need inimesed, kellest lugu räägib, ongi nagu väikesed tähekesed, mis muutuvad seda suuremaks, mida lähemale lähed.”

Lugu vanast torisejast on Urmas Lennukil “Mtsenski maakonna leedi Macbethi” ja “Kui seda metsa ees ei oleks” järel kolmas just Eili Neuhausi jaoks dramatiseeritud teatritekst.

“Me loeme ja näeme alusmaterjali väga erinevalt, aga kokku ta kirjutab täpselt selle, mida koos tunneme. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ta lihtsalt tajub, mis on see miski, mis on tähtsam kui lugu ise, ja oskab selle dramatiseeringusse kirja panna,” jutustab lavastaja vaimustunult. “Väike maailm on järsku suureks kirjutatud. See mulle nii kohutavalt meeldib.”