Infortar ja Alexela hakkavad Vinnis ühiselt gaasitootmist arendama

“Kodumaise biometaani tootmine on algusjärgus valdkond, kus finantseerimise, oskusteabe, nõudluse ja seadusandluse riskid on suured. Kuna tootmise kogemus on õhuke, siis ettevõtjad üksi vajalikus mahus investeeringuid ei teeks,” ütles Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.