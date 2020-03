Venelaste teavitamiseks kasutatakse planguposti

Lääne-Virumaal elavad venekeelsed inimesed peamiselt Tapal, Kundas ja Aseris. “Esimese asjana avaldasime kogu vajaliku info valla kodulehel ka venekeelsena, kuid ilmselt pole see piisav,” tõdes Tapa vallavanem Riho Tell.

“Oleme koostanud materjalid, need vene keelde tõlkinud ja koostasime infovoldiku. Hakkame neid levitama korteriühistute abil, sest neil on kõige parem informatsioon, millistes korterites elavad muukeelsed inimesed, kes Eesti inforuumi ei tarbi.”

Kunda linn ja Aseri alevik kuuluvad Viru-Nigula valda. “Julgen kinnitada, et Aseri inimesed on hästi informeeritud,” lausus põhikeelena vene keelt rääkiv Jüri Šipilov. “Kauplustes, bussijaamas ja postidel on plakatid, mis vald üleeile üles riputas. Facebookis on meil venekeelne konto “Азери: вчера, сегодня, завтра”, mida jälgitakse aktiivselt ja seal on palju asjasse puutuvat infot. Inimesed, eriti vanemad, vaatavad ETV+ kanalit, kust saame piisavalt infot.”

Aseris kohapeal kehitasid paar-kolm sealset elanikku aga plakatite peale õlgu: neid lihtsalt ei märgata ega loeta. Küll aga kinnitati otsekui ühest suust, et koroonateemaga ollakse kursis ja vastupidiselt näiteks Narva elanikele tarbitakse palju Eesti meediat, põhiline infokanal olevat riigitelevisioon.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum lausus, et lisaks plangupostile ja Aseri Facebooki kontole kasutatakse informeerimisel ka korteriühistute juhtide abi, kellel paluti oma maja elanikega kontakteeruda. “Igale inimesele personaalselt me infot kätte viia muidugi ei suuda, aga usun, et informatsioon on piisav,” rääkis ta. “Aseris on ka kohapealne sotsiaaltöötaja, kelle vastuvõtt toimub.”

Vallbaum rääkis, et valla ajaleht tehti enne trükkiminekut viimasel hetkel ringi, et saaks kajastatud ka koroonateema. “Alati on selliseid inimesi, kes ei tea ega kuule midagi, aga kuidas meie saame nad üles leida? Vallaleht peaks vähemalt teoreetiliselt jõudma iga inimeseni, kui ta ise vähegi huvi tunneb.”

Vallbaumi sõnul on Viru-Nigula vallas teateid ka kaugemates nurkades elavatest inimestest, kes on end vabatahtlikult isolatsiooni pannud. “Paar vanakest ei julgenud enam poodi tulla,” ütles Vallbaum.