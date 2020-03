Virumaa spordirahvas tuleb valdavalt kodumaale tagasi

Rattabaasi tiimi liikmed Argo Rohtmets ja Rain Lond andsid eelmisel reedel Cape Townist teada, et kaks päeva hiljem Lõuna-Aafrika vabariigis algama pidanud maastikuratturite mainekas mitmepäevasõit Absa Cape Epic jäetakse korraldajate viimase hetke otsusega ära. Põhjenduseks toodi mõistagi soov kaitsta sportlaste tervist koroonaviiruse eest. Otsuse tegemisel juhinduti samuti kohaliku terviseameti soovitustest.

“Oleme kurvad, saime sellest õhtusöögil teada. Eks kõik on natuke pettunud, aga midagi pole parata,” rääkis rakverlane Argo Rohtmets. Tagasilennupiletid õnnestus meestel hankida selle nädala alguseks ning kodumaale jõuti eile.

“Plaan on koju tulla, aga praegu piirid kinni,” lausus Saksamaal Friedrichshafenis viibiv rakverlasest võrkpallur Martti Juhkami läinud nädala lõpus. Eile kinnitas ta, et siirdub Euroopast koju suunduvatele eestlastele Eesti riigi otsusel appi saadetud Tallinki laevale, mis väljub Saksamaalt Sassnitzi sadamast täna hilisõhtul.

“Nii palju oli ärevust, et olen terve hooaja sõitnud suverehvidega,” rääkis mööda maismaad autoga koju seigelnud Viiber.

“Ta kaalus varianti koju tulla, aga pidas treeneriga aru ja otsustas minna tagasi treeningbaasi Monte Cordos. See asub ookeani lähedal, kus saab vähemalt harjutada ning käia välitingimustes ujumas. Siia oleks saanud ka tulla, aga ujulad on meil kinni ja ilmad kehvad, mistõttu Kaidil ei õnnestuks trenni teha. Praeguse seisuga on ta sada protsenti olümpiamängudele pääseja,” kõneles Kaidi isa Kalev Kivioja.