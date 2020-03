Rainer Vassiljev: kõik arenes kiiresti

Kas Tallinna lennujaamas pidite samuti mingisuguse kadalipu läbima?

Ankeet tuli täita: panime kirja, kust me tulime. Kerge ajakulu, aga selles mõttes oli hästi korraldatud, et läks päris sujuvalt.

Nüüd ootab ees kaks nädalat kodurežiimi, peate püsima karantiinis.

Praegu on niikuinii selline aeg, kus kõik väljas käimised tuleb viia miinimumini. Ükskõik, kus olla või kustkohast tulla. See pole aeg, kus ringi kalpsata. Üritame mõistusega võtta. Poeskäimised peab saama kuidagi ära toimetada.

Kõige suurema tänu pean ütlema klubile. Rainer Vassiljev võrkpallitreener

Kas vanaisa Peep Vassiljev aitab?

Vanaisa ja ka vanaemaga on hetkel lugu vastupidine: kuna nad on ise riskigrupis, tuleb nendega otsekontakte vältida ja vaadata, kuidas neid hoopis aidata saab. See on aeg, mis meil kõigil tuleb üle elada ja asju mõistusega võtta.

Millisena tundusid viimased päevad Poolas kohalikke uudiseid jälgides?

Lubinis ei olnud sellel hetkel ühtegi viirusega nakatunut avastatud. See on suur linn küll, aga Poola mõistes jälle pisike. Samamoodi nagu mujal seal iga päevaga olukord muutus. Mängisime viimase liigamängu esmaspäeval (9. märtsil – toim.) ja vahetult enne mängu algust teatas Poola peaminister, et kõik üritused lähevad nii-öelda publikuvabaks.

Kolmapäeval mängiti võrkpalli Meistrite liiga mäng veel publikuta ära ja seejärel tuli juba teade, et nädalavahetusel toimuma pidanud Poola karikavõistluste finaalturniir jääb üldse ära. Asi muutus iga päevaga ja liikus samm-sammult sinnani, et reede õhtul tuli info kõikide hilisemate lendude ärajäämise kohta.

Poola riik on arvestades viirusekandjate avastamise hulka astunud ikka väga radikaalseid samme, sulgedes kohe piirid, mis oli väga konkreetne lahendus. Sellel hetkel, kui me seal viibisime, oli Poolas avastatud minu teada umbes sama palju viirusekandjaid kui Eestis. Samas on rahvaarv ühes üle neljakümne miljoni ja teises üle miljoni.

Mis sai Lubini Cuprumi brasiillasest peatreenerist ja välismängijatest?

Klubi president andis kõikidele leegionäridele siis, kui meie sõitsime juba lennujaama, loa, et kui nad leiavad mingi lahenduse, siis mingu. Kõik said hakata otsima, aga seal tekkisid jälle omad probleemid, sest Poola lennujaamadest ükski lend enam ei läinud.

Järgmine suur lennujaam on Berliinis, aga selle puhul oli samuti küsimus, kuidas sinna saab ja kes viib. Kui sind viib lennujaama välismaalane, siis teda ei lasta hiljem enam Poolasse sisse, ning kui viib poolakas, siis peab see olema järgmised kaks nädalat sundkarantiinis. Igal juhul on lugu igasuguste kitsenduste tõttu keeruline.

Oleme ausad, ma ei kujuta ette, millal sealt liikuma oleksime saanud, kui praegu poleks saanud. Olukord oli suhteliselt ulmeline.

Seda poleks vist keegi meist osanud väga ette kujutada, et asjad niimoodi arenevad. Itaalia tundus kauge, Hiinast rääkimata.

Alates esmaspäevast, mil publik oli võrkpallisaalis, kuni pühapäeva keskööni, kui inimestel ei lubatud enam lennata, arenes tõesti kõik kiiresti.

Millega nüüd oma päevi karantiinis sisustate?

Nüüd ongi paras aeg võtta käsile asjad, milleks varem aega polnud. Saab rohkem kirjandust lugeda ja hakata tööasju analüüsima, millega olen tavapäraselt tegelenud puhkuse ajal. Tuleb samuti kodus toimetada.

Kui Poolast lahkusime, oli ilm sama ilus, kui Eestisse saabusime, seal ainult natuke soojem. Palju oli seal näha inimesi, kes tõid tekid-padjad rõdudele ja tegid suurpuhastust. Samas on nüüd aega suhelda ja uurida, kuidas inimestel läheb. Arvan, et see on kõikidel praegu päris oluline ja populaarne tegevus.

Mida toob tulevik teile võrkpallialaselt?

Mul oli leping hooaja lõpuni. Peatreener teadis, sest ütlesin talle juba jaanuaris, et minu prioriteet on leida kuskil tööd peatreenerina. Mõni nädal tagasi rääkisin samad jutud ka klubi presidendiga. Mõlemad mõistsid ja said aru. Küsimus polnud selles, et poleks soovinud seal jätkata, vaid ikkagi selles, et leida endale väljakutse peatreenerina.