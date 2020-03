Ida-Eesti kriisikomisjon kogunes koroona pärast erakorralisele istungile

Kriisikomisjoni juht Ailar Holzmann andis ülevaate pääste regionaalse staabi tegevustest. Ida päästekeskuse põhilised töösuunad on Ida päästekeskuse toimepidevuse monitoorimine ja planeerimine, koostöö ja info jagamine kohalike omavalitsuste ja teiste asutuste ettevõtetega ning olukorrapildi kaardistamine.

Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup rääkis, et politsei töö jätkub tavarežiimis, uued meetmed on rakendanud piiri osas. "Me ei jäta teenindamata ühtegi väljakutset. Abi jõuab iga inimeseni, kes seda vajab, väljastame dokumente. Täna öösel taastati piirikontroll sisepiiril ning kehtestati meetmed välispiiril. Kõik tavapärased teavitusvõimalused töötavad. Kui olukord nõuab kiiret abi ja kohest politsei sekkumist, tuleb helistada numbrile 112 ja kui tuleb teavitada toimunud süüteost, saab esitada avalduse politsei veebilehel," ütles Kruup.

Ida häirekeskuse juht Janek Murakas ütles, et alates eilsest päevast töötab uus infotelefon 1247, sellelt saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes. Kuid mitte meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni. "Meditsiinialaste nõuannete ja perearsti konsultatsiooniks tuleks endiselt valida number 1220, kus kõnele vastavad meditsiinilise väljaõppega inimesed," lausus Murakas.

Janek Murakas sõnul helistavad hetkel häirekeskusesse rohkem üksikud vanainimesed, kellel hakkavad otsa saama toit ja ravimid. "Kindlasti jagame kohaliku omavalitsuse kontakte, kuhu pöörduda ja instrueerime otsima infot kodulehtedelt," lausus Murakas.

Ta pööras tähelepanu sellele, et helistades telefonile 112 võib juhtuda, et on vaja natuke oodata, kuna liin võib olla vahepeal koormatud. "Üldiselt suudame kõnele vastata minuti jooksul, seega palume inimestel vajadusel oodata mitte kõnet katkestada kui kohe ei vastata," märkis Murakas.

Omavalitsuste juhid ja esindajad teavitasid, et kõige suurem mure on kaitsevahendite puudumine, oma ülesannetega nad saavad hakkama, abivajajaid aidatakse ja probleeme lahendatakse operatiivselt.

Paljud omavalitsused on oma töö ümber korraldanud eesmärgiga vähendada inimeste kontakte. Need ametnikud, riigiasutuste ja omavalitsuste töötajad, kellel on võimalus töötavad kodukontoris. Elanikke teenindatakse telefoni ja interneti teel, kokkuleppel võib ka kohale tulla.

Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ütles, et kliente nõustatakse ja avaldusi võetakse vastu telefoni teel, e-kanalites või posti teel. "Täna avati internetikeskkond, kus tööandjad saavad panna üles oma ajutisi tööpakkumisi ja tööd vajavad inimesed saavad kiiresti tööandjatega ühendust võtta," lausus Teelahk.