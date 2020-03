Tugev tuul andis väärt idee

Pereema Marge rääkis, et abikaasa Ivar käis välja idee minna tuulevrjus raudteeäärset koristama. Mõeldud, tehtud. Niimindigi koos kolme pojaga Kadrina raudteejaamast Hulja poole. Marge sõnul läheb mööda raudteeäärt väike tee, mida naise andmetel raudteelesed kasutavad. Paraku olid selle tee üles leidnud ka reostajad. Oma teekonnal peaaegu Huljani välja korjas perekond kokku auto kaks järelkärutäit prügi. Marge loetles, et maha oli visatud kaks külmkappi, autorehvid. Osa olmeprügi oli pandud kotti, aga oli ka lihtsalt maha poetatud prahti. Mõni reostaja oli püüdnud oma tegevuse tulemust okstega varjata.

Marge hinnangul teavad seda teed vähesed ja see annab alust oletada, et reostajad on kohalikud. Seepärast otsustas perekond oma käigust ja selle tulemist panna üles sotsiaalmeediasse Kadrina gruppi.