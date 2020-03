Hooldekodudes on meeleolu rahulik: abi annavad ka hingehoidjad 

Hetkel kui koroonaviirus on maad võtnud, on sotsiaalministeeriumi haigla- ja hoolekandekaplanaat kokku kutsunud väljaõppinud hingehoidjate kriisirühma, et toetada haiglate ja hooldekodude patsiente, kliente ning personali.

Ulvi hooldekodus olev 80-aastane Aino Mets räägib iga päev telefonitsi oma tütrega. Niimoodi püüab ta vähendada igatsust, sest tütar teda igal nädalal külastada ei saa. Praegusel veidi ebakindlal ajal on laps oma vanale emale hingehoidja. "Peame selle aja üle elama, midagi pole teha," lausus vanainimene. Elunäinud proua lähtub tarkusest: parem praegu karta kui pärast kahetseda.

Nii Ulvi kui ka Uhtna hooldekodu juhataja nentisid, et pole telefonitsi aitavast hingehoidjast veel kuulnud.

Ulvi hooldekodu juhataja Maarika Koppel ütles, et teiste eest ta kosta ei oska, aga temaga on hästi. "Ma ei tea, mis hingehoidja mulle annaks, sest kui me korralikult täidame terviseameti poolt öeldut, siis saab hakkama." Koppel ütles koroonaviiruse pelgamise kohta, et elu ennastki tuleb ju karta. "Püüame hoida kokku," sõnas Koppel. Ulvi hooldekodus on 30 klienti ja tosin töötajat. "Need, kes suudavad, räägivad omastega ja see on puudutavam," lausus Maarika Koppel.

Uhtna hooldekodu juhataja Marina Landberg ütles praeguse olukorra kohta, et kõik on rahulik. "Korras." Ta lisas, et ajad on küll ärevad, kuid nii töötajad kui ka kliendid on tublid. Nad püüavad teha inimestele olemise võimalikult mugavaks: püütakse rohkem kuulata üksteist, pakutakse ka tihedamini magustoitu. Hirmu koroonaviiruse ees ei tunta, usutakse, et ollakse kaitstud – külalisi vastu ei võeta ja majja võõraid ei lasta. Landberg on küll märganud, et hooldekodus olevad inimesed igatsevad oma lähedasi, aga kõik ootavad aega, kui omastele on uksed taas avatud.

Sotsiaalministeeriumi vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi rääkis hingehoidjate kohta, et nad on vajalikud just seetõttu, et eriolukord on piiranud hooldekodudes ja haiglates viibivate inimeste suhtlemist omastega. "Praegune ärev olukord halvendab inimeste vaimset ja hingelist seisundit ning vähendab turvatunnet. See mõjutab tervist ja üldist toimetulekut, mistõttu on väga oluline, et inimesed ei jääks üksi ning saaksid hingelist tuge," ütles Aaslav-Tepandi.

Vanemkaplan lisas: "Haiglate ning hooldekodude ravi- ja hoolduspersonali töökoormus on suur, ka nakatumisoht tekitab pingeid. See on põhjus, miks otsustasime käivitada erakorraliselt hingehoidjate telefoninõustamise," lausus Aaslav-Tepandi.

Hingehoidjad nõustavad telefoni teel patsiente, kliente ja nende lähedasi ning personali. Selleks tuleb ravi- või hoolekandeasutuse juhil võtta ühendust sotsiaalministeeriumi haigla- ja hoolekandekaplanaadiga, kes korraldab hingehoidjate tööd.