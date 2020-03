Haljala kooli projekteerimine kulgeb graafikus

Vastavalt projekteerimislepingule on laekunud Haljala kooli eskiisprojekt, millest on võimalik esimest korda ülevaadet saada video kujul. Haljala vallavanema Ivar Lillebergi sõnul peetakse eriolukorrast tulenevalt peagi digitaalne koosolek, kuhu kaasatakse kooli komisjon. Eesmärgiks on koguda ettepanekuid ja tagasisidet. "Kooli poole pealt on vajalik veel muudatusi teha, et vähendada pinda," rääkis Ivar Lilleberg.