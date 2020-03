Tapa vald ei võta ajutiselt lasteaiatasu

"Eile oli ühes Tapa lasteaias seitse, teises kaheksa last," rääkis vallavanem Riho Tell. "Tavaolukorras käib Tapal lasteaias umbes 200 last. Tamsalu lasteaias ei olnud eile ühtki last, sama lasteaia Sääse rühmas oli lapsi seitse."

Tell lisas, et lasteaeda läinud vähesed lapsed on koondatud ühte rühma, kuid kahe lasteaia lapsi ühte majja koondada pole kavas. "See pole otstarbekas, maja ülalpidamiskulud jäävad ikka alles," põhjendas vallavanem. "Lasteaiaõpetajad käivad tööl vastavalt vajadusele: praegu on neid näiteks Tapa kummaski lasteaias tööl vaid ühe rühma personali jagu."