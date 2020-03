Piltuudis: kostümeeritud linnavolinik kurtis istungil kehva tervist

Nimelt teatas linnavolikogu liige Allan Jaakus, kes saabus kohale kostümeeritult, et riietus nõnda igaks juhuks. "Äkki olen haige, neli päeva on jube kehva olek olnud," lausus ta.

Mees lisas, et kostüümi kindad ei võimalda tal lisaks kasutada kõnepulti, et sellel nuppe vajutada. Volikogu liige Marko Pomerants pakkus selle peale, et kolleeg vajab hooldajat. Allan Jaakus otsustas enne, kui ta ära viiakse, ise lahkuda.