Perenõustajad: säilitage eriolukorras rutiin, see tekitab turvatunnet

Paljud meist on kurtnud, et elu on nii kiire, aega napib hobidega tegelemiseks ja perega koos olemiseks. Nüüd on koroonapuhang justkui tõmmanud meile pidurit ning paljud on vabatahtlikult või olude sunnil koju tõmbunud. Kuid ka see tekitab pingeid. Kuidas enese ja pereliikmetega uutes oludes toime tulla, sellest räägivad perenõustajad ning koolitajad Velli Ehasalu ja Annely Kaasik.

Harjumuspärase kontoritöö juurest eriolukorrast tingituna kodukontorisse ümberkolimine võib olla õnn ja õnnetus. Võib juhtuda kergesti nii, et teedki kogu aeg ninapidi arvutis tööd. Lastega peres osutub see aga tohutuks katsumuseks, sest on vaja juhendada vanemaid lapsi e-koolis toimetamisel, nooremaid kantseldada, perele süüa vaaritada ja selle kõige kõrvalt veel tööasjad ka ära teha. Kuidas leida tasakaal kõige selle keskel?

Velli: Kodukontori puhul on tõesti kahesugust probleemi: kaob ära töö- ja puhkeaja piir või pole võimalik teiste pereliikmete segamise tõttu tööle keskenduda. Esimesel puhul aitab, kui seada kodus sisse konkreetne nurk, kus inimene tegelebki tööga, ja see ei tohiks olla muidu puhkamiseks väljakujunenud paik, nt lemmikkoht diivaninurgas raamatuga või magamistuba. Samuti aitab ajalise piiri kehtestamine, et töötan näiteks selle kellani või teen ära need kaks tööülesannet.

Kui on kodus teisigi pereliikmeid, aitab päevaplaan, kus on kirjas, kes millal ja mida teeb. Ka peaks seal olema puhkamiseks meeldivad tegevused kokku lepitud. See aitab lapsi motiveerida, kui nad teavad ette, mida toredat on neil oodata, kui õel-vennal on koolitöö tehtud ja vanematel kohustused täidetud. Päris väikeste laste hoidmist tuleks pereliikmetel jagada: üks hoiab last, teised saavad tööd teha. Tasakaalu aitab leida, kui võimaldada jõudumööda üksteisele ka privaatsust ja omaette olemise aega – eriti oluline on seda arvestada väiksemal elamispinnal.

Kuidas lastele selgitada olukorda, milles praegu elame?

Annely: Kui täiskasvanud ise on ärevuses, peegeldavad seda ka lapsed. Enne kui lapsele selgitada olukorda, on see vaja endale rahulikult selgeks teha. Lapsele saab olukorda lihtsalt ja tõeselt selgitada, mis ja miks praegu toimub, et tema hirmud maha võtta. Kuulata last, millised küsimused tal endal selle olukorra kohta on, ja selle põhjal anda lapsele selgitusi ja julgustada teda, anda mõista, et olete tema jaoks olemas. Kindlasti rääkida, mida laps saab ise teha, et ennast hoida – pesta käsi seebiga ja olla kodus.

Kuidas üldse lastega sel piiratud võimaluste ajal toime tulla? Mida teha, kui ikka teismelised kipuvad kangesti välja minema ja kambakesi kokku saama ning kui väiksemad hädaldavad igavuse üle?