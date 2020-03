Pöördumine: igast kriisist on midagi õppida

Lääne-Viru omavalitsused on reageerinud olukorrale täie tõsidusega. Kriisikomisjonid võtavad kasutusele meetmeid, mis on just nende vallas või linnas otstarbekad ja vajalikud. Eile videosilla vahendusel kogunenud Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolekul sai selgeks, et paanikat ei ole – selgitatakse välja kitsaskohti ning tekkinud olukordi lahendatakse jooksvalt.

Koostöö ja infovahetus toimivad nii omavalitsuste kui ka kohalike kogukondade tasandil. Nagu ikka, on mured sarnased. Kõige suurem puudus on isikukaitsevahenditest, mida on oma töös vaja sotsiaaltöötajatel ja perearstidel. See on teema, mis oleks pidanud riigi tasandil olema paremini korraldatud ja lahendatud. Praegu vajavad meie erilist tähelepanu ja abi riskigruppi kuuluvad vanemaealised ja mitte nii tugeva tervisega inimesed. Omavalitsused pingutavad, et võimalikud abivajajad välja selgitada ning neile toiduainete ja ravimite koju toimetamisel abiks olla. Siinkohal kutsun inimesi üles märkama ja võimalikest abivajajatest teada andma.