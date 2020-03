Repliik: küllusest kasinusse

Nüüd on pausikoht. Viirus. Vaikus. Karantiin. Kodukontor. E-õpe. Asjalikud (töö)jutud aetakse Skype’i, meili või veebi vahendusel. Enne koduseinte vahelt lahkumist kaalume, kas välja minemine on ikka vajalik. Peseme väga hoolikalt käsi ja kordame endale, et liigsest muretsemisest pole kasu, aga liigne uljus võib kätte maksta.