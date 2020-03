Kundede vähesus hävitab tasahilju söögikohad

Söögikohtade omanikud märkasid läinud reedel, et kui vabariigi valitsuse erakorralised meetmed olid mõne tunni kehtinud, jäid lauad nende juures ükshaaval tühjaks ja toit söömata. Mõne päeva jooksul on olukord veelgi halvenenud. Ilmselt peavad enamiku toidukohtade töötajad minema puhkusele või töötama miinimumpalgaga.

“Võtame toimuvat tund korraga,” sõnas Berliini Trah­teri juhataja Marje Anton. Rakvere Keskväljakul asuvas teada-tuntud Berliini Trahteris pidi reede õhtul esinema ansambel Regatt. Seda pidu ei tulnudki, saja inimesega tantsuõhtut ei tohtinud toimuda, laudu öeldi massiliselt üles. See tähendas, et veel üleeile pidas 21 töötajaga koht plaani uksed täiesti kinni panna. Klientidega vestelnud, otsustati siiski, et mõni päev päevapakkumisi sööjatele valmistatakse.

“Ootame, mida valitsus otsustab, millised on abinõud, millega appi tullakse,” lausus Marje Anton, sõnastades nii kõigi meelelahutus- ja toitlustuspaikade ärevuse ja lootuse.

Populaarses Virma pubis diskokera ei keerle ja paljude lemmiktantsukoha nädalavahetused on vaiksed. Muutuste tuules otsustas tantsulõvide paik olla avatud ainult kella 21-ni ja seega alkoholimüügi piirang neid ei puuduta.

Juhataja Maire Nurmsaar iseloomustas keerulist olukorda sõnadega: “Läheb nii nagu kõigil. Tasapisi. Meil hoiavad hinge sees toidu kaasatellimused.” Tema sõnutsi on koroonaviiruse kartuses toidu koju tellimine sagenenud. “Kohapeal käib inimesi söömas väga vähe,” lausus Nurmsaar.

Seda tunnistas ka Kadrinas asuva Tristvere Maja juhataja Ulvi Veersoo, kes julges öelda, et neil on väga pahasti. “Käibelangus võib olla lausa 100 protsenti, inimesi polegi,” lausus Ulvi Veersoo. Klientide puuduse põhjused on kõikjal ühesugused. “Kuna lapsed on kodus, süüakse palju lõunat ka kodus. Inimesed kardavad ja on ka kohusetunne mitte kodust välja tulla,” loetles Veersoo.

Ollakse justkui nõiaringis. Kuigi mõeldud on ka söögi koju viimisele, on aru saadud, et väikeses alevikus see ei toimiks. “Maainimene on endale koju toiduvaru varunud,” sõnas Veersoo. Selline olukord tähendab nii kohalikke elanikke kui ka möödasõitjaid teenindava söögikoha jaoks ühte käiku: uksed tuleb teadmata ajaks sulgeda.

Et raskel ajal ellu jääda, on hakanud toidu kojuvedu pakkuma ka Haljalas toimetav pereettevõte Perepubi. Ka nemad jälgivad tekkinud olukorda, edasistes plaanides juhindutakse suuresti riigi ja valitsuse langetatud otsustest.

“Külastajatega on kehvasti,” sõnas ettevõtte juht Lauri Paavo. Viie töölisega firma omanikul praegu koondamismõtteid ei ole, kuid ta loodab, et kui vaja, ulatab riik abikäe. Käibelangus on ettevõtja sõnul juba praegu olnud 40–50 protsenti, edasise suhtes valitseb enne kõrgemalt poolt tulnud täpsemaid juhiseid selgusetus.

Roelas asuva Robi pubi omanik Robert Jürgenson ütles, et temal läheb ikka hästi, ta hoiab pubi avatuna, kui on sünnipäeva- või matuselaud. “Kolm sünnipäeva on ära öeldud,” nentis omanik viimase aja kohta. Matuseid aga edasi lükata ei saa, peielaud on nende pubis tänagi, kuid kolme saali ja 75 lauaga külakõrtsi kohta on see väike.

Üheksa aastat pubi pidanud mees nentis, et aegu on ta näinud igasuguseid, kuid koroonaviiruse kiuste jääb tema paik ellu. “Mul on vanad rasvad, ma tegutsen sellega 10 aastat. Elan vabalt üle, saan ehitada, ongi hea rahulik,” mainis Robert Jürgenson.

Põhimagistraali, Tallinna–Narva maantee vahetus läheduses toimivat Viitna kõrtsi ja Rakvere kesklinnas toitlustusteenust pakkuvat Laada Caféd eest vedav Mirko Põldma kasutab kriisiaega samuti arukalt ning esialgu töölisi ei koonda. Mõlema ettevõtte uksed jäävad Põldma sõnul vähemalt esialgu avatuks. “Praegu jätkub töö samas võtmes ja tööta ei jää keegi. Elame päev korraga,” lausus Põldma.

Rakvere kesklinna eelmise aasta uustulnukas Laadna baar pakkus veel läinud nädalavahetuseni klientidele head ja paremat, toidu- ning joogipoolist. Praeguseks on ettevõtjad aga baari uksed teadmata ajaks sulgenud. Tööta on jäänud kaks juhatuse liiget, sest rohkem palgatöötajaid ettevõttes ei olegi.