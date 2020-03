Reisinud haiglajuht ei viibi karantiinis

Rakvere haiglas on koroonaviiruse kartuses kasutusele võetud väga palju ettevaatusabinõusid. Reisilt tulnud haiglatöötajad on kodus karantiinis. Siiski on küsimusi tekitanud, miks kaks nädalat tagasi välisreisilt naasnud Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev ei ole karantiinis, vaid toimetab aktiivselt ja usinalt tööl.