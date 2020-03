Hobune lohistas purjus meest kaks kilomeetrit

Nimelt hoidis Kalvi valla põllumeeste meeli pikemat aega ärevil isehakanud loomaarsti B. arstimisviis ja selle tagajärjed, mis olid selgeks tõenduseks, et ka loomade arstimine ikkagi ametioskust nõuab. 1929. aasta sügisel sõitis Kalvi valla kodanik Klaumann laadalt napsuse peaga koju ja sattus Kunda raudteeülesõidukohal rongi ette. Mees pääses küll eluga, kuid hobuse vasak esijalg sai raskelt vigastada. Mees katsus esmalt ise haava ravida, kutsudes isegi naabreid “haava niisutajateks”, kuid haav ei paranenud ja viimaks rutati loomaarsti poole.

Nähes, et haav ei parane, vaid ikka halvemaks muutub, soovitas B. lõpuks hobuse maha lasta. Omanikul oli aga heast loomast kahju ja ta otsustas Pada loomaarsti Kahro poole pöörduda. Selgus, et haava oli valesti ravitud: mädapesa haava põhjas polnud kõrvaldatud ja haava oli ainult kreoliiniga pestud ning siis pealiskaudselt tamponeeritud, mistõttu liigliha kasvas ja lihaste liikumist takistas.

“Nüüd on hobuseomaniku meelehärm piirita. Ta kavatseb isehakanud loomaarsti vastutusele võtta ja kõik arstimiskulud temalt tagasi nõuda. Kuuldavasti olevatki B. osa arstimisraha tagasi pakkunud, kui aga ainult suurematest sekeldustest pääseks,” kirjutas 1930. aasta 15. märtsi Virumaa Teataja.

Samal lehes on juttu ka sellest, et Rakvere Loomakaitse Seltsil tuli loomade piinajatega ägedat võitlust pidada. “Seltsil tuleb tihti teha isikutele, kes oma loomadega piinavalt ümber käivad, hoiatusi ja kui need ei aita, siis kasutada ka politsei kaasabi, sest sagedastigi püüab mõni nagu kiuste seltsi palveid mitte tähele panna,” kirjutas ajaleht.