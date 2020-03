Katk niitis veerandi inimkonnast

Nii hakati haigust Hispaania gripiks kutsuma, ehkki tegelikult ei olnud sel Hispaaniaga suurt midagi pistmist. Tänapäevased uuringud on selgitanud, et ülima tõenäosusega oli sarnaselt praegu möllava koroonaviirusega ka Hispaania gripp pärit Hiinast.

Maailma kõige laastavam pandeemia oli aga aastatel 541–542 möllanud niinimetatud Justinianuse katk, mille tõttu suri kuni 50 miljonit inimest ehk veerand maailma tollasest elanikkonnast. Täpselt sama pisiku põhjustatud must surm, mis kimbutas inimkonda aastatel 1331–1353 nõudis hinnanguliselt kuni 200 miljonit inimelu ja arvatakse et Euroopa rahvaarv võis katku tagajärjel väheneda isegi kuni 60 protsenti. Euroopa rahvaarv taastus tasapisi ja jõudis katkueelsele tasemele alles kakssada aastat hiljem.

Kuigi katk tundub olevat midagi kaugest minevikust, eksisteerib see kuri haigus maakeral ka praegu ning igal aastal haigestub katku sadu inimesi. Õnneks on nii teadus kui ka inimeste hügieenikäitumine sedavõrd arenenud, et tegemist on siiski katku üksikjuhtumitega, mis ka vähem arenenud riikides epideemiaks ei paisu.