Kunda ägab koondamiste all: Kunda Transis kaotab töö 21 inimest

Kunda Transi juhataja Andres Lume rääkis, et koondamine on seotud 100 protsenti Kunda Nordic Tsemendi koondamisega. "Vedasime neile toorainet. Kuna tsemenditehas lõpetas klinkritootmise, pole neile vaja enam toorainet transportida," ütles ta.

Töötukassa kommunikatsiooni peaspetsialist Lauri Kool ütles, et olukord on muret tekitav. "Kahe päeva jooksul tulnud Kundast kaks koondamisteadet. Kuna Nordic tsement pakkus ka tööd allhankijatele, siis mõjutab tootmise lõpetamine ka mitmeid teisi piirkonna ettevõtteid," lausus Kool.

Kommunikatsiooni peaspetsialist lisas, et nad on suhelnud ettevõtetega ja saanud esmast infot. "Tavaliselt läheme koondamisteate järel ettevõttesse kohale, et rääkida hüvitistest, piirkonna tööturust ja ümberõppevõimalustest. Praeguses olukorras seda teha ei saa. Uurime teavitusürituse korraldamist e-kanalite kaudu, nii saaks inimesed ka oma küsimused kohe ära küsida," tähendas Kool.

Viru-Nigula vallajuht Einar Vallbaum rääkis, et juba poolteist aastat tagasi ütles ta peaministrile, maakonna riigikogu liikmetele ja majandusministrile, et Kundas läheb raskeks. "Tulgu ja arutagu, kuidas saaksime edasi minna. Keegi ei näidanud selle vastu huvi," ütles Vallbaum.

Vallbaum sõnas, et riik peaks kiiresti sekkuma ja oma käe alla panema. "Kui ühel pool avatakse raudteed rõõmuga ja naerdes ning teisel pool võetakse seda üles, see näitab seda, et riik on kreenis," lausus Vallbaum.