Palgaraha treeneritele veel jagub, toetajad peavad lubadusi

Spordivaldkonnas puudutab teema suuremal määral Rakvere jalgpalliklubi Tarvas tööd, kuna nende liikmeskonda kuulub ligikaudu tuhat jalgpalliharrastajat ning ühes treeneritega paarkümmend töötajat. “Hetkeolukord tähendab seda, et meil on võib-olla paar kuud aega toimetada, aga mingil hetkel saavad [finants]varud otsa. Mingi reserv on, kuid kui see asi pikemaks venib, siis oleme mures,” kõneles JK Tarvas tegevjuht Reijo Kuusik. “Läksime nagu üldhariduskoolidki üle individuaalõppele. Toimetame märtsikuus treenerite poolt lastele koostatud kavade alusel.”

Kuusik märkis, et selle kuu lõppedes võib tekkida olukord, kus nad on sunnitud mitme teise spordiklubi eeskujul saatma lastevanematele kirja, et uurida, kas vajaduse korral ollakse valmis treeningute eest tasumist praeguses keerulises olukorras jätkama. Ühtepidi on see klubi jaoks eluliselt vajalik, teisalt mõistetakse, et klubi liikmedki on raskes seisus. “See on selline asi, mida me klubi juhtkonnaga veel pole jõudnud ühiselt arutada,” lisas tegevjuht.

Teistsuguses olukorras on Rakvere Tarva korvpallimeeskond, kus on teatavasti palgalised mängumehed. Enne hooaja ametlikku lõppu puhkusele saadetud mängijate-treeneritega kõnelused töötasude klattimise üle käivad. “Püüame kevadega asjad ühele poole saada. Natukene tuli appi meeskonna peatoetaja Rakvere lihakombinaat,” kõneles tiimi mänedžer Arnu Lippasaar. “Kuigi me hooaja otsustavaid mänge ei saa pidada, lubas Rakvere lihakombinaat midagi juurde leida. Lisatoetus oleks muidu kaasnenud play-off’i jõudmise puhul. Võib-olla mõtleb antud olukorras midagi välja Eesti Korvpalliliit. Kas Rakvere linna poole pöördume, seda ei usu, sest neil on meietagi abiküsijaid.”

Samuti Rakvere Tarvast pisut abistav Lõuna-Eesti ettevõtja Allain Karuse ütles, et ta ei näe mingit põhjust, miks toetajad peaksid varem antud lubadusi murdma, ning lubas, et tema kokku lepitud asjadest ei tagane. “Muidugi teeb olukord kurvaks, sest korvpallis hakkas kõik ülesmäge minema. Oleksin tahtnud ikka Tarva mängu näha ja saalis olla, aga mis parata – tähtis on eelkõige inimeste tervis ja ohutus.”