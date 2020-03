Spordiklubide trennid kolisid kodustesse tingimustesse

Aqva spordiklubi treener ja Haljala kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kersti Naarits on harjunud, et tema juhendusel treenivad mitu korda nädalas paljud naised. Kui ta oma esimest treeninguvideot tegi, siis oli olukord veidi uudne ka tema jaoks, ta pidi endalegi ootamatult alustama mitu korda.

“Alguses läksid sõnad sassi, siis sai kõlaril aku tühjaks ja tehnikagi jooksis kokku,” sõnas Kersti Naarits. Olukord on uus, aga kodutrennide tegemine on Naaritsa sõnul siiski suhteliselt samasugune nagu maast laeni peeglitega trennisaalis. “Telefonikaamera ees vehkida on muidugi ka omamoodi naljakas ja tore,” lausus treener.

Tasa ja targu, teha pole midagi. Pühapäevast on koroonaviiruse levimise hirmus välja antud karmi korralduse tõttu spordiklubid kinni ja veidi ootamatu olukord on pannud treenerid teisiti tegutsema. Aqva treener Kätlin Heiskonen oli treenijatega juba varem arutanud, mis saab siis, kui spordiklubid suletakse. Seda meelt olid paljud, et tahaks trenni edasi teha.

“Mõte hakkas mul peas kohe tiksuma. Facebookis oli mul trenninaiste grupp tehtud juba varem, nüüd oli õige aeg seal elu taas käima lüüa. Tahan, et ka kodus oleks võimalus end liigutada,” lausus Kätlin Heiskonen.

Mõeldud – tehtud. Kersti Naarits sõnas, et mõtles enda ja klientide peale, kui tegi plaane, kuidas kogu selles hallis masenduses natukene positiivsust leida. Trennis on meeleolu tõstmise võlu. Loomulikult.

Kui aeg on ärev ja rabe, on palju abi joogast, meditatsioonist ja lõdvestusest. Joogatreener Pamela Marani stuudio on samuti sundpuhkusel, kuid kuna tal on kodus tehnilised vahendid olemas, ja ta on plaaninud juba ammu üht-teist internetti üles panna, otsustas ta vaba aega nüüd selleks kasutada. Praegu on Maran toimetanud iga päev midagi üles laadides.

“Olen püüdnud eri asju üles panna ja küsinud ka inimestelt, mida nad tahaksid näha,” sõnas Maran. Niimoodi ongi üleval midagi rahulikku ja midagi aktiivset, on lastega tehtavat ja meeli rahustavat.

Hetkeolukorrast tingituna, kus tõesti päevane aktiivsus on väiksem, on üks 45-minutiline trenn ju köki-möki. Kätlin Heiskonen, treener

Neid, kes tema videotest pidet otsivad, on Pamela Marani üllatuseks palju. “Isegi need, kes on õnnelikud. See üleüldine meelsus hakkab külge. See mõjutab inimesi. Tasakaalustumine, meele vaigistamine ja rahu – praegu on minu olulisim soovitus meditatsioonid ja nidra-jooga, milles juhenduse järgi saab täielikult ja täiesti lõdvestuda. Praegu on number üks oskus, et inimesed õpiksid lõdvestuma ja täielikult kõigest lahti laskma,” kõneles Pamela Maran.