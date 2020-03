Haigus- ja hoolduslehte saab nüüd ise avada ja tühistada

Haigekassa rõhutab, et haiguslehe soovist digiloo kaudu teatamine on mõeldud ainult neile, kes on ise haiged, kelle laps on haige, kelle lähedane vajab hooldamist või kes on kokku puutunud COVID-19 viirusekandjatega. Arst kontrollib haiguslehe vajaduse üle, ja kui selgub, et haiguslehe saamiseks ei ole alust, siis haigekassa hüvitist ei maksa.