Nõuetekohase maski valmistamiseks on ridamisi tingimusi

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar selgitas, et ettevõtted, kes soovivad maskide tootmisega abiks olla, peavad kõigepealt tutvuma maskidele kohalduvate nõuete ja standarditega. "Nii saab ettevõte teada, kas ta suudab toota maski, mis inimesi ka päriselt kaitseb," ütles Saar.

Meditsiiniliste maskide minimaalsed nõuded leiab Eesti Standardikeskuse veebilehelt https://www.evs.ee/et/evs-en-14683-2019. "Meditsiiniline mask peab vastama standardile EN 14683:2019. Standardite eest tuleb üldjuhul maksta, standardite üldise kirjeldusega saab tutvuda tasuta," nimetas Saar ja lisas, et hingamisteid kaitsev poolmask peab vastama EN 149 nõuetele ning infot nõuete kohta leiab https://www.evs.ee/et/evs-en-149-2003+a1-2009

"Meditsiinilised maskid on mõeldud selleks, et kaitsta patsienti meditsiinilise protseduuri ajal – selleks, et näiteks arsti või kirurgi hingamisteedest pärit osakesed ei jõuaks meditsiinilise protsessi ajal patsiendi peale. Seda maski soovitame kanda nakatanud inimestel vältimaks köhimisest tekkinud piiskade laialdast levimist. Muidugi võib see mask mõningal määral kaitsta ka avalikes kohtades otseste mikroosakeste eest või takistada enda näo katsumist. COVID 19 eest meditsiinilised maskid kaitset ei paku," selgitas Simmo Saar.

Kui tootja on kindel, et ta täidab eeltäidetud nõuded, siis võiks ta Saare sõnul valmistada proovipartii ning viia läbi vastavas standardis kirjeldatud testid. Kui maskid läbivad testid, siis võib alustada tootmist. "Samal ajal tuleks koostada ka tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab muuhulgas infot toote disaini, tootmise etappide, läbiviidud testide ja nende tulemuste kohta. Lisaks on vaja kirjeldada kaebustega tegelemise korda ja muud taolist. Loomulikult ei eelda me praeguses olukorras, et kõik tehnilisi aspekte kirjeldavad dokumendid valmiksid kohe ja oleks viimse detailini kirjeldatud, kuid need peaksid valmima mõistliku aja jooksul," selgitas Saar.