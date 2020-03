Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks

"Ravimite väljakirjutamine ja müük on viimastel nädalatel oluliselt kasvanud. Ravimiameti hinnangul võib ravimite nõudluse suurenemine koostoimes teiste rahvusvahelises eriolukorras kehtestatud piirangutega põhjustada ravimite kättesaadavuse vähenemist. Kuigi praeguseks ei ole ravimiametile teatatud COVID-19 sümptomite leevendamiseks vajalike ravimite tarneraskustest, ei saa neid olukorra muutudes välistada," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Meie ülesanne on tagada, et olemasolevaid ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad. Seepärast vähendame ravimite väljakirjutamise ja väljastamise koguseid, et ennetada ravimite massilist kokkuostmist."