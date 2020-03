Käegalöömine pole sportlastele omane

Praeguste piirangute raames tuleb võtta maksimum ja olla valmis. Meie valmistume nii selleks, et olla valmis mai alguses tavapärase eluga edasi minema, kui ka selleks, et see juhtub hiljem. Vaatame praegu selle pilguga üle kõik kalendrid ja muu. Loomulikult me praegu ei tea, millal see hetk tuleb, aga kui see juhtub, oleme valmis.

Eesti Jalgpalli Liidul on stipendiaadid, kes saavad igakuist toetust. Nende seas on ka JK Tarvas noori. Kas stipendiumid on endiselt tagatud?

Eesti Jalgpalli Liidul on umbes 120 noort stipendiaati. Nendele stipendiumide maksmine jätkub ja seal mingeid tõrkeid praegu ette näha ei ole. Nad võivad olla selles kindlad. Loomulikult peavad nemadki võimaluste piires individuaalselt edasi treenima, nende igapäevased treeningud toimuvad klubides.

Meie side stipendiaatidega on see, et näeme kord aastas nende arenguvestluse raportit, kust saame aimu, mis seisus mängija parasjagu on.

Kui suur on noortele makstav toetus?

Stipendumi makstakse kolm aastat. Esimesel aastal on see 400, teisel 500 ja kolmandal 600 eurot. Need on netosummad. Lisaks on meil sellel aastal Premium liigas kuuele võistkonnale täiendav palgatoetus. See puudutab klubisid, kes eurosarjas ei mängi. Neile on lisatugi kuue mängija palkadeks netosummana 6000 eurot kuus.

Kõike, mida oleme lubanud ja planeerinud, jätkame. Kindlasti ei tähenda see kuidagi, nagu poleks jalgpallil keerulisi aegu. Kindlasti on, sest kõik toimuv mõjutab eraettevõtlust, kes annab märgataval hulgal tuge meie klubidele. Arusaadav, et eraettevõtjatel on raske aeg ja seetõttu ka kogu spordisektoril.

Loodan, et kõik alates lapsevanematest kuni ettevõtjateni mõistavad, võimaluste piires muidugi, et ka kolmandal sektoril on vaja edasi toimetada. Me kõik tahame olukorra normaliseerudes sporti teha ning ei soovi, et ükski juba aastaid või aastakümneid töötanud spordiklubi peaks pillid kotti panema.