Jalgpallurid vihuvad omaette trenni ja lihvivad videote tegemise oskust

Lääne-Viru ühe arvukama liikmeskonnaga spordiklubi, JK Tarvas noortetöö juhi Joonas Ljaši sõnul valmistasid nad ärevate aegade saabudes poistele eri treeningukavad. Iga treener lähtus oma grupi tasemest ja sellest, mis nad on trennis teinud. “Ühtlasi hoiame niimoodi juhendajaid töös,” kõneles Ljaš.

“Kõik komponendid on kaetud: mängijad peavad jooksma, iseseisvalt palliga tegelema ja kindlasti tegema venitusharjutusi. Kuna talvel väljakul harjutades venitamisega väga tegeleda ei saa, on praegu kodus päris hea aeg seda poolt parandada.”

JK Tarvas emade treeningurühmas harjutav Külli Raudsalu rääkis, et nemad harjutavad südametunnistuse ja parema äranägemise järgi. “Mina näiteks hakkasin trenni tegema kava järgi, mille treener saatis mu pojale Ristole. See motiveerib nii last kui ka mind, sest kui tekib laiskuse hetk, siis utsitame üksteist,” märkis ta.

“Minule on kõige keerulisemad tehnilised harjutused palliga, aga arvan, et Ristol on raskem sundida ennast jooksma minema. Raske pole seejuures jooksmine, vaid kohustus või pealehakkamine, et pead kolm korda nädalas pool tundi jooksma ja lisaks jõuharjutusi tegema.”

Koos olemise aega on meil praeguses olukorras rohkem ja tahtmist jagub. Külli Raudsalu, jalgpallipoisi ema

Kümneaastane Risto Raudsalu rääkis, et töö käib ning trennikaaslastega hoitakse sidet. “Ma jaksan ja kõik on jõukohane. Lemmikud on palliharjutused. Postitame harjutustest videoid ja võrdleme omavahel,” rääkis poiss. Et JK Tarvas Instagrami kontol olevaid sooritusi on telefoniga filminud nende pundis ema Külli, arvas tulevikus koduklubi esindusmeeskonda pürgiv Risto Raudsalu, et kuigi arenguruumi veel on, saab ema vastutusrikka tööga hakkama ning märgata on vilumuse kasvu.

Rakvere kunstmurustaadioni vahetus läheduses elavad Raudsalud on koostanud päevaplaani nõnda, et treeningu teevad ema ja poeg hommikupoolikul. Trennile järgneb koolitükkide tegemine ja siis tuleb juba vaba aja tegevus ühes harjumuspärase vabatahtliku pallimänguga. “Koos olemise aega on meil praeguses olukorras rohkem ja tahtmist jagub. Oleme teinud ka lauamängude õhtuid,” lisas Külli Raudsalu.