Kohatasud võivad suuremas osas lasteaedades kaduda

Tapa vallavalitsuse teisipäevane otsus lasteaia kohatasu maksmise peatamisest kehtib esialgu mai alguseni, aprillis tehakse sõltuvalt olukorrast uus otsus. Poolteise kuu jooksul jääb vallal lasteaiatasude arvelt saamata umbes 30 000 eurot.

Otsus on tingitud koroonaviiruse levikust, mis seab paljud lapsevanemad raskesse majanduslikku olukorda. Samas kasutab viiruseohu tõttu lasteaiateenust väga vähe lapsevanemaid.

“Teisipäeval oli ühes Tapa lasteaias seitse, teises kaheksa last,” rääkis vallavanem Riho Tell. “Tavaolukorras käib Tapal lasteaias umbes 200 last. Tamsalu lasteaias ei olnud ühtki last, sama lasteaia Sääse rühmas oli lapsi seitse.”

Rakvere linnavolikogu otsustas kolmapäeval peatada arvete esitamise munitsipaallasteaedades ja huvialakoolides vanemate makstava osa eest alates 1. aprillist.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami selgitas, et märtsi arved saadeti välja kuu alguses ja on valdavalt juba tasutud. Juhkami märkis, et linnal jääb seetõttu saamata umbes 40 000 eurot kuus ja see raha tuleb leida lisaeelarvega.

Arvete väljastamine peatati Rakveres tähtajatult kuni volikogu uue otsuseni.

Ülejäänud valdades otsust lasteaiatasu ajutiseks kaotamiseks veel tehtud pole, kuid päris mitmel pool on see vallajuhtide kinnitusel peagi tulemas.

Väike-Maarja vallavalitsus arutas lasteaiatasu maksmise peatamist kolmapäeval, kuid mingit otsust vastu ei võetud. Vallavanem Indrek Kesküla ütles, et mingit vastuseisu lasteaiatasu ajutisele peatamisele ei olnud.

“Meil ei olnud lihtsalt eelnõu laual, aga järgmisel istungil teeme selle ära,” lubas ta.

“Oleme arutanud, mida teha, aga otsust veel ei ole. Märtsis on nii, nagu on, aga aprilli kohta teeme ilmselt mingi otsuse järgmisel vallavalitsuse istungil 24. märtsil. Arvan, et siis otsustame selle küsimuse ära,” ütles Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

Viru-Nigula valla haridusjuht Merike Trumm rääkis, et nemad võtavad otsuse vastu selle kuu lõpus. “Meil on olnud siiani nii, et kui laps on haige või on lapsevanema soovil mingil ajal lasteaiast puudunud, siis kohatasu on tulnud maksta. Hakkame kohatasu maksmist arutama, arvan, et suure tõenäosusega tuleb aprillis otsus tavapärasest teistsugune,” ütles Trumm.

Haridusjuht nentis, et märtsi kohatasu jääb ilmselt selline, nagu on, aga edasi tehakse otsuseid vastavalt olukorrale: kuidas on inimeste võimalused, kas aprillis lasteaiad ikka töötavad. “Oleme paindlikud ja valmis muudatusi tegema,” lausus Trumm.

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ütles, et lasteaia kohatasu maksmise peatamist on arutatud, kuid otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Rakvere valla lasteaiad on kõik avatud, lapsi on seal vähe nagu ka teistes lasteaedades.

Näiteks teisipäeval ei olnud Veltsi lasteaed-algkoolis ega Lasila lasteaias ühtegi last, Uhtna lasteaias ja Sõmeru lasteaias oli kaheksa last.

Haljala vallavanem Indrek Lilleberg ütles, et teema võetakse arutusele uuel nädalal. Praeguseks hetkeks otsuseid langetatud pole. Vallavanema sõnul on plaan teha mingisuguseid soodustusi.

Vinni vallavanem Rauno Võrno lausus, et nende omavalitsus pole otsust lasteaia kohatasu kaotamise kohta veel teinud, kuid avaldas arvamust, et päris ära seda tõenäoliselt ei kaotata.