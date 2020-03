Kohus saatis Tallinnas ja Rakveres möllanud jõugu ninamehed vanglamüüride varju

Jõugu Rakvere haru juht Urmas Vels peab trellide taga veetma kaheksa aastat. Tema poeg Aap Vels aga, kes Õhtulehe hinnangul on kogu protsessi kõige värvikam tegelane, pääses prokuröri küsitust märksa leebema karistusega. Nimelt soovis riigiprokurör Vahur Verte talle 12-aastast vangistust, kohtunik Merle Parts, keda toetasid kaks rahvakohtunikku, piirdusid nelja aasta ja viie kuuga. Kohtunik põhjendas otsust sellega, et Aap Vels on protsessi käigus muutnud oma käitumist ja ülbest noorukist on saanud tasakaalukalt käituv noor mees.