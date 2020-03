Noorsootöötajad hoiavad zombistumise eest

Sõmeru noortekeskuse peeglisaalis on toolid seatud ringi, jättes iga istekoha vahele paar meetrit distantsi. Peale vallavanema on kohal noortekeskuste juhatajad, haridusnõunik ja noorsootööspetsialist. Arutusel on, kuidas saavad noorsootöötajad tööd katkestamata kriisiolukorras koolist koju jäänud noorte hõivamiseks parimaid lahendusi pakkuda.

Maido Nõlvak tutvustab probleemi. “Teemaks on, kuidas leida praegu noortele alternatiivseid tegevusi, sest maailmapraktika on näidanud, et muidu hakkavad nad ise endale väljundeid otsima. Need ei pruugi samas kõige mõistlikumad olla,” räägib vallavanem ja lisab, et praeguste prognooside järgi pole enne maikuud viiruse vaibumist mõtet loota.

Noorsootöö üks oluline osa on ka tähele panna ja reageerida, kui laps on hooletusse jäetud olukorras. Eriolukorras laieneb see kindlasti haigustunnuste märkamiseni. Koosolekul pakuti välja hulk arendatavaid mõtteid. Ilmastikuolud soosivad, et väliüritused, mis tavaliselt on planeeritud maikuusse, saab praegu ettepoole tõsta. Kindlasti tasub orienteerumisrajad ette valmistada. Seejuures mõeldakse läbi, kuidas ilma midagi puudutamata raja läbimist kontrollpunktides fikseerida. Arutamisel olid kettagolfivõistluse korraldamine, fotovõistlus, jalgsi- ja rattamatkad. Tingimata tuleb kõik ettevõtmised korraldada väiksemates, alla kümnestes rühmades.

"Vaim tuleb terve ja virge hoida." Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem

Piret Laidroo rõhutas, et iga noorsootöötaja tegutseb piirkonna eripära ja võimalusi arvestades. Mingeid ühissõidukeid vajavaid väljasõite ei korraldata. Kõik toimub ohutusnõudeid teadvustades. Välja pakutavad tegevused ei ole ühelegi noorsootöötajale tema piirkonnas kohustuslikud, vaid on pigem heaks soovituseks.

Nõupidamisel toonitati ettevaatusabinõude noortele selgitamise osatähtsust, kuna kooli selgitused jäävad neile nüüd kaugeks. Lapsed on haigestumise mõttes kõige väiksema riskiga grupp, samas võivad nad olla viiruse edasikandjad. Pigem tuleb lapsed haigestumise peamisest riskigrupist – eakatest –eemal hoida ja neile isekeskis tegevusi pakkuda, mitte loota, et küllap vanavanemad hoolitsevad.

Endist viisi on oluline noorte omaalgatuse toetamine ning kõik mõistlikud ja praegusel ajal sobivad ettevõtmised saavad noorsootöötajaga koostöös korraldatud.