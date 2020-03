Oleg Gross: “Ütlen, et nälga ei tule Eestis kindlasti”

Meil tuleb kaupu praegu hirmsa hooga peale, ladude rahaline jääk kasvab jõudsalt. Praegu rabame kaupu peale, selliseid tooteid, millel pikk realiseerimistähtaeg ja mille hind pole tõusnud.

Ütlen täie tõsiduse ja vastutustundega, et me ei ole mitte ühegi kauba hinda tõstnud jõuga kõrgemaks kui see, millega kaup on sisse ostetud.

Mitte ühte kaupa, mõne kauba defitsiit on küll tekkinud, aga me pole lühiajaliselt hindu tõstnud.

Küll aga kutsun inimesi üles mitte ostma selliseid tooteid, mille realiseerimisaeg on lühike. Makarone võib julgelt osta, kui on head kuivad ruumid, kus neid hoiustada.

Veelgi enam, mida ütlete neile, kes pelgavad lausa nälga jäämist?

Ütlen, et nälga ei tule Eestis kindlasti. Täiesti kindlalt, meil on nii tugev põllumajandussektor, piima- ja lihatootmine, leivatööstus. Teraviljade tagavara on paljudel põllumeestel suur, sest nad ootavad kevadist kõrgemat hinda. Kust see nälg tuleb?

Muidugi sõltub palju sellest, kui sügavaks kriis muutub, aga suuri koroonaviiruse puhanguid põllumajandussektoris ei tule, seal on vähe inimesi tootmisesse haaratud. Neid suudetakse asendada, kaubanduses on inimeste kontsentratsioon muidugi kõrge, aga saame hakkama.

Sügavkülmutamist julgen mina kindlasti soovitada, sest elektrikatkestused on peaaegu võimatud – koroona elektrisse sisse ei löö, ikka inimestesse.

Mõned kaupluseketid otsivad praegu lisatööjõudu, kuidas OG Elektral inimestega praegu on?

Käidi küll välja see võimalus, et appi tuleksid teiste sektorite töötajad, kuid natukenegi loogiliselt mõeldes on selge, et esimene nädal lööb ostud üles, aga ega inimesed siis kriisis ei hakka kaks korda rohkem sööma. Arusaadavalt saabus tagasilangus, sest varud on kodudes olemas, käibed lähevad alla.

Praegu ei ole mingeid ilminguid, et me ei saaks oma tööd tehtud. Meil ei ole kunagi kaadriga probleeme olnud. Ütlen endiselt, meie inimesed suudavad selle töö ära teha.

Seda näitas ka see, et kui ostude hulk oli kahekordne, siis meie kaupluste varustamine oli samasugune – need olid kaupu täis.

Ma ei taha nii mustale stsenaariumile mõelda, et suur osa kollektiivist on haige. Kõik on võimalik, aga praegu on olukord selline, et meil on töökohad inimestega kaetud.

Ütlesite, et toiduainetega on hästi, kuid mis on teie nägemust mööda kõige hullem, mis ülemaailmse kriisi tõttu võib väikeses Eestis juhtuda?

Mina ei arva, et siin väga hulluks läheb. Kehvasti on see, et ettevõtted hakkavad pankrotti minema, lakume neid haavu muidugi kaua, ja kes teab, mis sellele kõik pärast järgneb.

Praegu on meie kõikide pindade rendile võtjad palunud rendi peatamist, käibed on kukkunud. Kinnisvarafirma omanikud ütlevad, et on lausa katastroof. Mis edasi tuleb, ma ei tea, kuid meie sektor – toiduainete tootmine, töötlemine ja jaekaubandus – on praegu kõige paremas seisus. Seetõttu võin julgelt öelda, ärgu inimesed kartku, pole mõtet paaniliselt kokku osta, nii et pärast tuleb toitu prügikasti visata. Sügavkülmutamist julgen mina kindlasti soovitada, sest elektrikatkestused on peaaegu võimatud – koroona elektrisse sisse ei löö, ikka inimestesse. Külmikutesse võib ikka toitu varuda ja seetõttu on ka lihatoodete ja toore liha müük oluliselt, 50 protsenti, tõusnud.

Kriis võtab alles hoogu, siiski palun sõnastage, mis on praeguseks toimunu suurim õppetund?

Õppetund on muidugi see, nagu ütleb vanarahva tarkus, et võlg on võõra oma. Kellel on väga suured laenud ja likviidsuskriis, nendel ettevõtetel on kõva õppetund, kuidas toime tulla. Tallinn ja Tartu on tühjad, toitlustusasutused on välja surnud. Näen ohumärke.