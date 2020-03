Koroonakriis kipub teetöid kaugustesse puksima

Rakvere linn on kavandanud selleks suveks hulga teetöid, millest suuremad on Jaama puiestee ja Vallikraavi tänava remont ning C. R. Jakobsoni tänava läbimurre Parkali tänava parklast. Investeeringud nendeks töödeks on kavandatud lisaeelarvesse, mille teine lugemine kolmapäeval küll lõpetati ja mingeid investeeringutega seotud eelarve parandusettepanekuid ei tehtud, kuid volikogu üldine seisukoht oli, et investeeringud tuleb praegu edasi lükata.

Roman Kusma lausus, et paljudel ettevõtetel napib raha inimestele palkade maksmiseks ning eraettevõtted ei mõtle investeeringute tegemisele. “Praegu investeerimisotsus vastu võtta on nagu pea ees tulle hüpata,” sõnas Kusma ja lisas, et need asjad, mis pole elulise tähtsusega, tuleb praegu lihtsalt kõrvale jätta.

EKRE esindaja Anti Poolamets tegi ettepaneku lisaeelarve arutelu määramata ajaks edasi lükata. “Peame tühistama kõik projektid, mis ei ole seotud sotsiaalabiga,” kõneles Poolamets.

Isamaa liige Marko Pomerants juhtis volikogu tähelepanu aga asjaolule, et investeeringud on kavas suuresti pangalaenu arvel ja laenuraha elamiskuludeks kasutada pole mõistlik.

Tema erakonnakaaslane Kert Karus sõnas, et on vastutustundetu rääkida suure mahuga investeeringute tegemisest.

“Linn peaks suunama teraviku pehmematele valdkondadele, investeeringud külmutama ja keskenduma projektide paremaks tegemisele,” rääkis Karus. “Teeehitus on praeguses olukorras tühi-tähi,” võttis Roman Kusma olukorra kokku.

Ainsana pooldas teetööde tegemist kavandatud graafikus keskerakondlane Jüri Landberg, kes leidis, et avalik sektor peab raskel ajal investeerima ja nii majandust toetama. “Kui mujal Euroopas aastatel 2009–2010 avalik sektor investeeris kõvasti, siis Eestis lõpetati avaliku sektori investeeringud ja pärast ei saanud riik kolm aastat jalule,” põhjendas ta.

Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami aga juhtis volinike tähelepanu sellele, et keegi ei tea, milliseks kujunevad linna tulud. “On selge, et tulumaksu hakkab meile vähem laekuma,” sõnas volikogu esimees. Ta nentis, et riik on küll lubanud ettevõtjatele palgatoetust, kuid on ebaselge, millisel moel ja kas üldse sellelt maksud laekuvad.

“Praegu on ennustamatu, mis ettevõtluses juhtuma hakkab,” lisas Roman Kusma, viidates sellele, et kriisi mõjud võivad kesta päris pikka aega.

Volikogu otsustas lisaeelarve teise lugemise lõpetada ja parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 15. aprill, kuid mis edasi saab, on ebaselge. Mihkel Juhkami sõnul ei ole praegu võimalik ennustada, millal jõutakse lisaeelarve kolmanda lugemise ja vastuvõtmiseni.

See, et suuremad teetööd esialgu edasi lükkuvad, ei tähenda aga seda, et talvel tekkinud tänavaauke ei parandataks.