Eakad peavad autolavkat kaubanduskeskusest turvalisemaks

Ann on pensionär ja on käinud viimasel viiel aastal iga nädal lavkat ootamas. “Sealt saab kõik, mis vaja, kätte,” räägib ta. “Pesupulbri isegi. Ja kui kana- või lihasoovi on, siis tellid eelmine nädal ette,” lisab ta ja kiidab lavkajuhti, kes peatustes müüjaks kehastub.