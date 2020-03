Laiendatud koroonaviiruse testimisele saab vaid perearsti saatekirjaga

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes on tänahommikuse seisuga testitud inimestest positiivse koroonaviiruse proovi andnud 104 Harjumaa elanikku. Saare maakonnas on registreeritud 71, Võru maakonnas 29, Pärnu maakonnas 22 ja Tartu maakonnas 14 juhtumit.

Ida-Virumaal on testimise tulemuste põhjal nakatunuid viis, Põlva maakonnas kolm, Raplamaal kaks ning Viljandi maakonnas kaks. Üks nakatanu on registreeritud Hiiumaal, Jõgeva maakonnas, Järva maakonnas, Lääne-Viru ning Valga maakonnas. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, enam kui pooled nakatunutest on vanuses 30–49 eluaastat.