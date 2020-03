Koroonaviirus kriipsutas Rakvere haiglas läbi peresünnitused

Rakvere haigla ämmaemand Laura Kalja rääkis, et selleks, et lähedane saaks olla sünnitaja juures ja teda aidata, võib sünnitaja kaasa võtta arvuti või telefoni. "Video vahendusel saab naisele toeks olla," ütles Kalja. Ta lausus, et ämmaemandad soosivad seda ja lisaks on meditsiinitöötajad väga toetavad, et naine saaks maksimaalselt positiivse sünnituskogemuse. "Kui on erisoove, siis püüame vastu tulla nii palju kui võimalik," sõnas Kalja.