Kaitseliitlased pakuvad kogukonnale tuge

Kaitseliidu Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu rääkis, et kaitseliitlastel on tööd eriolukorra ajal piisavalt. "Meie tuleme hästi toime," lausus ta. "Kahjuks ühtegi numbrit öelda ei saa, sest on teatud asju, mis on nii-öelda templi all ja mida lihtsalt ei tohi öelda."