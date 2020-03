Pasunamängu ja taktikepiga maailma parandamas

“Kui väidame, et helid ja helide maailm ei ole praktiline ega päris, siis esimene näide on kõne. Kui võtame heli ära, mis siis saab? Kui vaatame filme, siis on seal soundtrack’id – meie tunde ja meeleolu kujundamiseks kasutatakse kogu aeg eri muusikapalu. Mida põhjalikumalt pilli mängid, seda paremini oskad analüüsida, milline mõju on helidel ja kuidas ise teadlikult muusika abil oma tuju ja tundeid suunata. Kasu on palju!” ütleb Teno.

Mis puutub muusika praktilisse kasusse, siis omal ajal oli isa temalt küsinud: “Poeg, mis tööd sa tegema hakkad?” Teno oli vastanud, et temast saab tromboonimängija. Isa oli kergitanud kulmu ja öelnud, et jah, tean, et sulle meeldib trombooni mängida, aga kuidas sa end ja oma peret elatad?

“Mu vanemad ei pidanud seda võimalikuks, ei uskunud. Aga vähemalt on nüüd kaks lapsevanemat maailmas juures, kes seda usuvad. Pillimäng ei ole ainult meelelahutus, vaid ka töö. Ka selles väikeses pundis, keda Rakvere eragümnaasiumis õpetan, näen mitmel potentsiaali saada väga heaks muusikuks. Lihtsalt tuleb pakkuda keskkonda, mis soodustab pillimängu,” räägib Teno.

Nimelt juhendab ta teist aastat Rakvere eragümnaasiumis pasunaringi ja sellest õppeaastast annab ta tunde ka Rakvere muusikakoolis.

“Olen paindlik. Kui peale kahte kuud õpilasega näeme, et siit midagi ei tule, või õpilane avastab peale poolt aastat, et ta ei taha, siis olen mõistlik ja uurin, kas see on tal läbi mõeldud, ning austan ta otsust. Nii on mitmed mõne aja pärast tagasi tulnud. Kindlasti ei tasu survestada,” märgib ta.

Vahel võib tekkida õpilastel küsimus, kes sa oled: kas vanem vend või õpetaja? “Olen muusik, kes jagab oma teadmisi. Kui lähen sellise suhtumisega noorte ette, siis nad tahavad mind kutsuda õpetajaks ja teietada. Nad teietavad nagu head sõpra, see on väärtus, mida tasub hoida. See on vastastikune austus. Noorte meeste eeskuju koolis on nõrk, on vaid mõned üksikud. Sellest sõltub suuresti ka pasunamänguaktiivsus. See on lihtsalt äge, meeldib nii poistele kui ka tüdrukutele. Nad tulevad vaatavad, sest neis tekib huvi. Nad vaatavad, kuidas suhtlen, mida teen. Nad saavad tunnis põhjalikult tampi, aga see on põhjendatud ja mõtestatud,” kõneleb Teno.

Ta on seda meelt, et noortega tasub rääkida ja neid kuulata. Ja kui nad sulle valetavad, siis tuleb mõelda, miks nad valetavad. “Muusikas tuleb see ruttu välja – kui nad ei kuula oma puhast tunnet, siis tuleb see pillimängus välja. Ja on hea, kui keegi suunab sind keskenduma endale, oma mõtetele ja tunnetele noores eas,” tähendab muusik.